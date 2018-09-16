У убитого в теракте израильтянина было американское гражданство

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен — РИА Новости. Израильтянин, убитый в воскресенье палестинцем на Западном берегу реки Иордан, имел также американское гражданство, сообщил посол США Дэвид Фридман.

На 40-летнего отца четырех детей Ари Фульда напал с ножом 16-летний палестинец и успел смертельно его ранить, прежде чем был обезврежен ответным огнем. "Америка оплакивает одного из своих граждан, который был жестоко убит палестинским террористом", — написал Фридман в микроблоге Twitter

Соболезнования также выразил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Из последних сил он героически сражался с террористом. Ари был замечательным отцом четырех детей. Да будет благословенна его память", — процитировал главу правительства его пресс-секретарь Офир Гендельман.

Теракт произошел у торгового центра в блоке поселений Гущ-Эцион. Палестинца, напавшего с ножом на Фульда, обезвредил из личного пистолета другой израильтянин, случайно оказавшийся на месте происшествия. СМИ пишут, что юноша был ранен и сейчас находится в больнице.