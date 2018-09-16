В Риге произошел крупный пожар на складах

РИГА, 16 сен – РИА Новости. Крупный пожар произошел в здании на Бривибас гатве в Риге, где располагаются складские помещения, сообщили РИА Новости в государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС) Латвии. Вызов поступил вечером в воскресенье.

"Горит крыша трехэтажного здания. Площадь пожара составляет около 1500 квадратных метров", — сказали в ГПСС. Пострадавших в результате пожара нет. В тушении принимают участие 35 пожарных. Поскольку рядом с горящим зданием находится торговый центр Elkor, пожару присвоен статус повышенной опасности.