В Ходейде при ударе арабской коалиции погибли сотрудники радиостанции

ДОХА, 16 сен — РИА Новости. Четыре человека стали жертвами удара самолетов арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией по радиостанции в городе Ходейда на западе Йемена, нападение осудили журналистские организации, сообщил в воскресенье йеменский телеканал "Аль-Масира".

По информации телеканала, в результате авиаудара, который был нанесен по зданию радиостанции в районе аль-Муравия, погибли три охранника и один из сотрудников радиостанции. При этом корреспондент телеканала указал, что самолеты коалиции барражировали над зданием радиостанции, не давая врачам скорой помощи зайти туда.

Союз журналистов Йемена выпустил заявление с осуждением нападения на радиостанцию, в котором говорится, что "удар по радиостанции Ходейды является новым преступлением в цепи преступлений и нарушений в отношении журналистов и национальных журналистских организаций". Союз назвал удар "военным преступлением, которое не должно остаться без наказания", призвав все международные и местные организации по защите прав на свободу слова поддержать радиостанцию Ходейды в этой ситуации.

Арабская коалиция пока не прокомментировала информацию йеменской стороны об ударе по радиостанции.

Поддерживающая йеменского президента Абд Раббу Мансура Хади арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией уже больше трех месяцев пытается отбить Ходейду, где находится стратегически важный порт, у йеменских мятежников-хуситов. Однако проправительственным войскам не удается установить контроль над городом. В последние дни коалиция усилила бомбежки Ходейды, поддерживая наступление войск на стороне Хади, бои идут на юге Ходейды.