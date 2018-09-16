В Китае из-за супертайфуна "Мангхут" погибли два человека

ПЕКИН, 16 сен — РИА Новости. Два человека погибли, 15 пострадали после того, как мощнейший тайфун "Мангхут" обрушился на провинцию Гуандун на юге КНР, сообщает центральное телевидение Китая.

Двадцать второй по счету в этом году тайфун обрушился на район Тайшань города Цзэньмэнь в 17.00 (12.00) мск по местному времени. Скорость ветра в момент приземления тайфуна достигали 45 метров в секунду, что равнозначно 14 баллам.

По данным телеканала, на 20.00 (15.00 мск) по местному времени два человека погибли в провинции Гуандун. Тем временем в специальном административном районе Макао пострадали 15 человек, еще 1215 были эвакуированы в убежище.

Ранее в субботу метеорологическое управление Китая объявило наивысший — "красный" — уровень опасности в южных прибрежных районах в связи с приближением супертайфуна.

Стихия нарушила транспортное сообщение практически на всём южном побережье. По состоянию на 15.00 были отменены 85 рейсов в аэропорту Наньнина. Кроме того, прекращено движение поездов в направлении Шэньчжэня и Гуанчжоу.

По прогнозам синоптиков, тайфун 17—18 сентября достигнет провинции Юньнань, принеся с собой проливные дожди.