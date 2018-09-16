В Китае из-за супертайфуна "Мангхут" погибли два человека

ПЕКИН, 16 сен — РИА Новости. Два человека погибли, 15 пострадали после того, как мощнейший тайфун "Мангхут" обрушился на провинцию Гуандун на юге КНР, сообщает центральное телевидение Китая.
По данным телеканала, на 20.00 (15.00 мск) по местному времени два человека погибли в провинции Гуандун. Тем временем в специальном административном районе Макао пострадали 15 человек, еще 1215 были эвакуированы в убежище.
Ранее в субботу метеорологическое управление Китая объявило наивысший — "красный" — уровень опасности в южных прибрежных районах в связи с приближением супертайфуна.
Стихия нарушила транспортное сообщение практически на всём южном побережье. По состоянию на 15.00 были отменены 85 рейсов в аэропорту Наньнина. Кроме того, прекращено движение поездов в направлении Шэньчжэня и Гуанчжоу.
По прогнозам синоптиков, тайфун 17—18 сентября достигнет провинции Юньнань, принеся с собой проливные дожди.