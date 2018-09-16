Абэ напомнил Путину о территориальном споре

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках IV Восточного экономического форума на территории ДВФУ на острове Русский. 10 сентября 2018

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках IV Восточного экономического форума на территории ДВФУ на острове Русский. 10 сентября 2018

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Позиция Токио относительно принадлежности Курильских островов неизменна, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в эфире телеканала NHK.

"Я озвучил нашу позицию президенту России Владимиру Путину: вначале мы должны разрешить территориальный спор и только потом заключить мирный договор", — заявил глава кабмина в ходе предвыборных дебатов.

Ранее Владимир Путин на заседании Восточного экономического форума с участием Абэ предложил Токио заключить мирный договор до конца этого года без предварительных условий.

После возвращения на родину премьер-министр Японии Синдзо Абэ столкнулся с жесткой критикой. Ее суть заключается в том, что Абэ не возразил Путину, несмотря на то что такое предложение российского коллеги идет вразрез с официальной позицией Токио.

Подход Токио

На форуме Абэ заявил, что Москве и Токио нужно "сломать скорлупу взаимного недоверия" для продвижения по вопросу мирного договора.

"Важно, чтобы продвинулось взаимопонимание между народами России и Японии и была подготовлена среда (для решения территориального вопроса и заключения мирного договора. — Прим. ред.)", — цитирует премьера агентство Киодо.

Абэ также прокомментировал план экономического сотрудничества из восьми пунктов. По его мнению, нужно идти "от проектов на бумаге к конкретной форме", а также создать благоприятные условия для бизнеса.

Однако агентство выявило расхождение в позициях Абэ и Владимира Путина по срокам подготовки к заключению мирного договора: японский премьер считает, что процесс потребует времени, а президент России предложил заключить соглашение до конца года.

В то же время агентство обратило внимание, что из уст премьера не прозвучала и традиционная позиция о необходимости добиться решения вопроса принадлежности четырех Курильских островов: Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи.

Отношения России и Японии

Диалог России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

В 1956 году СССР и Япония приняли Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного соглашения, судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что документ поставит точку в споре, для Японии же он был лишь частью решения проблемы. Последующие переговоры ни к чему не привели.

Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.