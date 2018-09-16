Сметает все на своем пути: в Сети появилось видео супертайфуна в Китае

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Пользователи соцсетей активно делятся видео супертайфуна "Мангхут" в Китае, сметающего все на своем пути.

Scaffolding collapse at a building site in Kowloon pic.twitter.com/O69ILlXOJr — 高地柏啲 (香港) (@HighlandPaddyHK) 16 сентября 2018 г.

Супертайфун обрушился на побережье провинции Гуандун, расположенной на юге Китая. Из-за удара стихии в регионе объявили наивысший уровень опасности.

Ранее стало известно, что из провинций, оказавшихся во власти тайфуна, эвакуировали около 80 тысяч человек.

В некоторых районах открыли специальные убежища.

Typhoon effect in China pic.twitter.com/ejGRQjjZf3 — Sameer Shah (@5ameer13) 16 сентября 2018 г.

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