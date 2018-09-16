Сметает все на своем пути: в Сети появилось видео супертайфуна в Китае

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Пользователи соцсетей активно делятся видео супертайфуна "Мангхут" в Китае, сметающего все на своем пути.
Scaffolding collapse at a building site in Kowloon pic.twitter.com/O69ILlXOJr— 高地柏啲 (香港) (@HighlandPaddyHK) 16 сентября 2018 г.
Супертайфун обрушился на побережье провинции Гуандун, расположенной на юге Китая. Из-за удара стихии в регионе объявили наивысший уровень опасности.
A Super Typhoon hits in Asia #TyphoonMangkhut # pic.twitter.com/X0ynBNZkEQ— Paschal (@Its_Paschal) 16 сентября 2018 г.
Ранее стало известно, что из провинций, оказавшихся во власти тайфуна, эвакуировали около 80 тысяч человек.
В некоторых районах открыли специальные убежища.
Typhoon effect in China pic.twitter.com/ejGRQjjZf3— Sameer Shah (@5ameer13) 16 сентября 2018 г.