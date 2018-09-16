Число погибших в результате тайфуна на Филиппинах приблизилось к 60

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Число погибших в результате тайфуна "Мангхут" на Филиппинах достигло 59 человек, 47 получили ранения, 16 считаются пропавшими без вести, сообщает портал Rappler со ссылкой на национальную полицию.

Ранее сообщалось, что 32 человека погибли, 29 числятся пропавшими без вести.

Как заявлял мэр города Итогон Викторио Палангдан, 40-50 человек могли оказаться заблокированными в одном из бараков в городе из-за схода оползня. По данным полиции, оползень разрушил четыре шахтерских барака, 26 человек погибли, восемь считаются пропавшими без вести.

Мощный тайфун "Мангхут" достиг северо-восточного побережья Филиппин в пятницу вечером. Филиппинское управление атмосферных, геофизических и астрономических служб (PAGASA) сообщило, что порывы ветра на некоторых островах архипелага достигают 170 км в час, а высота волн на севере Лусон может достигать шесть метров высоты. Кроме того, ожидаются сильные осадки, выпущено предупреждение об опасности затопления. По данным властей, тайфун затронул более 250 тысяч человек, проживающих в регионе, около половины из них направлены в центры по эвакуации.