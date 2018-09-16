Израильтянин умер после нападения палестинца в еврейском поселении

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (405)

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен — РИА Новости. Израильтянин скончался от ран, которые ему нанес вооруженный ножом палестинец, сообщили в МИД Израиля.

Палестинец напал на 40-летнего мужчину у торгового центра в блоке еврейских поселений Гуш-Эцион и успел его смертельно ранить прежде, чем его ликвидировали ответным огнем.

"Израильский гражданин был зарезан сегодня 16-палестинским террористом у торгового центра к югу от Иерусалима", — сказано в сообщении израильского внешнеполитического ведомства.

Пресс-секретарь министерства Эммануэль Нахшон назвал гибель соотечественника "неприемлемой трагедией" и призвал международное сообщество выступить с ее осуждением.