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В мире

Кучма заявил о "мечте" России разорвать Минские соглашения

Сюжет:
Ситуация на Украине. Сентябрь 2018 (169)
(обновлено: 15:17 16.09.2018)
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CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War UkraineУкраинские военные на линии разграничения в ДонбассеУкраинские военные на линии разграничения в Донбассе
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War Ukraine

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Россия "спит и видит" как бы сорвать работу трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу руками Киева, завил в интервью изданию "Сегодня" экс-президент Украины и представитель страны в ТКГ Леонид Кучма.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Лавров назвал "нормандский формат" после гибели Захарченко кощунственным

"Тогда бы они имели возможность сказать, что, мол, видите, Украина же ничего не хочет делать, не выполняет минские договоренности", — сказал Кучма на полях конференции "Ялтинская европейская стратегия".

По его словам, Москва заинтересована в прекращении минского процесса, на котором завязаны антироссийские санкции.

"На минских договоренностях стоят экономические санкции против России. Если закроем этот формат — нет торговых санкций", — пояснил политик.

В то же время представитель Киева в ТКГ считает, что встреча в "нормандском формате" состоится, поскольку за ее проведение выступают президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Архивное фото
CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Kurt Volker
Кучма и Волкер заявили о безальтернативности Минских соглашений

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что после убийства главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко собирать членов "нормандской четверки" для переговоров по Донбассу "кощунственно". Дипломат подчеркнул, что ни Париж, ни Берлин официально не осудили это политическое убийство.

В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. По последним данным, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч ТКГ в Минске. С 2014 года группа приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, однако и после соглашения о перемирии между противоборствующими сторонами продолжаются перестрелки.

Минские соглашения
Минские соглашения
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В мире
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Николай
Ну Кучма известный деятель..врёт и не моргнёт..Когда сбили самолёт над Чёрным морем поссажирский..он он прыгал как вошь на гребешке..это не мы..потом пришлось всё таки признатся
15:06
16.09.2018
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Не верь Не бойся Не проси
Конечно, спим и видим как вы срываете договорённости и по новой бомбите города Донбасса и убиваете людей, русских людей.
Походу Кучка подготавливает общество к военному сценарию решения проблемы, мол это всё Россия нас спровоцировала и мы пошли. БЕЗУМЦЫ!!! Вы даже не понимаете, что исчезните скоро со всеми потрохами, кастрюль не надо, подтащим котлы.
15:18
16.09.2018
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