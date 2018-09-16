Кучма заявил о "мечте" России разорвать Минские соглашения

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Россия "спит и видит" как бы сорвать работу трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу руками Киева, завил в интервью изданию "Сегодня" экс-президент Украины и представитель страны в ТКГ Леонид Кучма.

"Тогда бы они имели возможность сказать, что, мол, видите, Украина же ничего не хочет делать, не выполняет минские договоренности", — сказал Кучма на полях конференции "Ялтинская европейская стратегия".

По его словам, Москва заинтересована в прекращении минского процесса, на котором завязаны антироссийские санкции.

"На минских договоренностях стоят экономические санкции против России. Если закроем этот формат — нет торговых санкций", — пояснил политик.

В то же время представитель Киева в ТКГ считает, что встреча в "нормандском формате" состоится, поскольку за ее проведение выступают президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что после убийства главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко собирать членов "нормандской четверки" для переговоров по Донбассу "кощунственно". Дипломат подчеркнул, что ни Париж, ни Берлин официально не осудили это политическое убийство.

В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. По последним данным, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч ТКГ в Минске. С 2014 года группа приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, однако и после соглашения о перемирии между противоборствующими сторонами продолжаются перестрелки.