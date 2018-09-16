В ДНР заявили об усилении активности украинских беспилотников

Украинские военные с беспилотным летательным аппаратом на Яворивском полигоне во Львовской области. 11 сентября 2018

Украинские военные с беспилотным летательным аппаратом на Яворивском полигоне во Львовской области. 11 сентября 2018

ДОНЕЦК, 16 сен — РИА Новости. Украинские силовики усиливают разведку при помощи беспилотных аппаратов, сообщил руководитель пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

За сутки дежурные смены ПВО зафиксировали работу шести беспилотников, которые наводили минометный огонь по позициям подразделений самопровозглашенной республики в пригороде Донецка.

В СЦКК добавили, что силовики при обстрелах использовали стрелковое оружие, бронетехнику и гранатометы различного типа.

Ранее в ДНР заявили, что силовики за сутки 26 раз нарушили режим прекращения огня. Накануне от выстрела снайпера ВСУ погиб ополченец, который оказывал помощь мирным жителям.

"Школьное" перемирие в Донбассе

С 29 августа в регионе действует согласованное контактной группой по урегулированию конфликта "школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года.

Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг призвал стороны конфликта использовать все возможности для его соблюдения. Он также предложил всем участникам противостояния отвести тяжелое вооружение, силы и средства с тех участков линии соприкосновения, на которых они находятся слишком близко. Это помогло бы установить долгосрочный режим прекращения огня, подчеркнули в ОБСЕ.

До этого в Донбассе действовало так называемое хлебное перемирие. Хуг отмечал, что оно длилось дольше предыдущих и позволило снизить количество жертв среди мирного населения.