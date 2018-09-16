В Берлине отвергли обвинения в нарушении мандата миссии в Мали

БЕРЛИН, 16 сен — РИА Новости. Минобороны ФРГ отрицает обвинения в нарушении мандата антитеррористической миссии в Мали, заявил представитель ведомства агентству dpa.

"При использовании БПЛА типа Heron в декабре 2017 года речь шла исключительно о выполнении собственных задач", — цитирует dpa слова представителя Минобороны.

Ранее газета Die Welt am Sonntag сообщила, что бундесвер выделил в декабре 2017 года французским партнерам беспилотник типа Heron I, который в рамках антитеррористической операции направлял французскому командованию разведданные с потенциально опасной территории. Кроме того, немецкие ВС в январе текущего года предоставили Франции транспортный вертолет для передислокации личного состава.

Тем временем мандат, который предоставил бундесверу бундестаг (парламент — ред.), предусматривает участие немецких военнослужащих в составе до 1100 человек лишь в миссии ООН Minusma на территории Мали. Ее целью является политическая стабилизации западноафриканского государства. Франция участвует в Мали в рамках собственной антитеррористической миссии Barkhane.

Оппозиция в Германии потребовала разбирательства случаев предоставления французам военной техники. По данным партии "Зеленые", помимо беспилотников, бундесвер также предоставил партнерам транспортный вертолет типа NH90.