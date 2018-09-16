Пассажиров поезда Минск-Вильнюс эвакуировали из-за подозрительного предмета

МИНСК, 16 сен — РИА Новости. Пассажиров утреннего поезда Минск — Вильнюс эвакуировали из-за обнаружения подозрительного предмета, сообщил в воскресенье РИА Новости официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

"Утренний поезд сообщения Минск-Вильнюс был задержан в (приграничном с Литвой — ред.) пункте пропуска: был обнаружен подозрительный предмет", — сказал Бычковский.

По его словам, проверочные мероприятия, на время которых людей пришлось высадить из поезда, показали, что обнаруженный в поезде подозрительный предмет "опасности не представляет".

Бычковский отметил, что на данный момент движение поездов восстановлено, проверочные мероприятия заняли около двух часов. Он добавил, что некоторые пассажиры отказались от дальнейшей поездки, часть ждала возобновления движения. Кроме того, по договоренности с литовской стороной некоторым пассажирам была предоставлена возможность пересечь госграницу в пешем порядке в ближайшем пункте пропуска "Лоша".