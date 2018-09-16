В Швеции огласили окончательные итоги парламентских выборов

СТОКГОЛЬМ, 16 сен – РИА Новости. Правящий красно-зеленый блок собрал, согласно окончательному подсчету голосов по итогам прошедших неделю назад в Швеции парламентских выборов, 144 мандата против 143 у оппозиционных право-центристских партий Альянса, сообщил в воскресенье Центризбирком Швеции.

Результаты окончательного подсчета голосов, таким образом, подтвердили опубликованные ранее предварительные данные: разрыв между двумя политическими коалициями остается минимальным. В однопалатном шведском парламенте заседает 349 депутатов, избираемых сроком на четыре года. Риксдаг представлен сегодня восемью партиями. По итогам последних выборов 2014 года в Швеции было сформировано правительство меньшинства с участием социал-демократов и Партии зеленых.

Ни один из блоков не набрал большинства голосов, что осложняет вопрос о будущем правительстве в Швеции на ближайшие четыре года. Глава правящей красно-зеленой коалиции и действующего правительства Швеции социал-демократ Стефан Лёвен заявил после выборов, что в отставку уходить не собирается и готов вести спокойные переговоры по поводу формирования будущего правительства.

Лидер оппозиционного право-центристского Альянса председатель либерально-консервативной Умеренной коалиционной партии (Модератерна) Ульф Кристерссон уже потребовал отставки правительства.

О готовности вести диалог о формировании правительства с оппозиционным Альянсом заявил ранее и Йимми Окессон — лидер третьей по величине партии страны социал-консервативных "Демократов Швеции", которые получили 62 мандата. Партия не входит ни в один из блоков, и до сих пор другие парламентские фракции пытались избегать сотрудничества с нею. Во время избирательной кампании партии продолжали заявлять о сохранении своих позиций.

Первое заседание парламента Швеции запланировано на 24 сентября, голосование по кандидату на пост премьер-министра должно состояться не позже двух недель после начала работы риксдага.

В тройке крупнейших в Швеции партий по итогам прошедших выборов социал-демократы (28,3%), Модератерна (19,8%) и "Демократы Швеции" (17,5%). Явка составила 87,2%.