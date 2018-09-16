В Южной Корее разбился частный самолет, двое погибли

ТОКИО, 16 сен – РИА Новости. Частный легкомоторный самолет разбился в воскресенье в уезде Ванджу провинции Чолла-Пукто на западе Южной Кореи, погибли два человека, передает агентство Ренхап со ссылкой на сотрудников противопожарной службы.

Сообщается, что поисково-спасательные работы начались после того, как в полицию поступили несколько сообщений о якобы крушении самолета.

Инцидент, предположительно, произошел около 15.30 по местному времени (09.30 мск). Причина крушения самолета устанавливается.