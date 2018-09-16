На Украине после ДТП с патрульными в Черновцах возбудили дело

КИЕВ, 16 сен – РИА Новости. Прокуратура Черновицкой области Украины возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием экипажа патрульной полиции, в результате которого погиб пешеход, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.

Ранее сайт Телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала "1+1" сообщил, что автомобиль патрульной полиции насмерть сбил пешехода в Черновцах.

"Прокуратурой Черновицкой области сегодня ночью безотлагательно внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения" по факту ДТП с участием экипажа управления патрульной полиции, повлекшего смерть потерпевшего", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что досудебное расследование поручено следователем управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области.