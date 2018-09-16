МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Директор по коммуникациям МИА "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский опубликовал на фейсбуке скриншот "письма" президента России Владимира Путина в поддержку конгрессмена-республиканца Даны Рорабакера.
"Америке нужно больше лидеров, таких как Дана, которых не интересуют банальности вроде прав человека или "свободных" и "честных" выборов. Он признает, что мир становится лучше с сильной, амбициозной и стремящейся к расширению Россией. Дана — наш", — говорится в обращении.
"Видимо, именно за это нас накажут новыми санкциями за вмешательство в свободное волеизъявление граждан. Доказательство — по их стандартам — железнее не бывает", — заключил топ-менеджер агентства.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах. Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место "российском вмешательстве", заявил, что нет никаких фактов в подтверждение этой версии. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон также заявил, что получил от Путина заверения в том, что Москва не вмешивалась в электоральный процесс.
Дана Рорабакер избирается в конгресс с 1989 года. Он также служил помощником пресс-секретаря и спичрайтером президента Рональда Рейгана. Политик возглавляет подкомитет палаты представителей по Европе, Евразии и вновь возникающим угрозам. Американские СМИ называли его "любимым конгрессменом Путина", поскольку Рорабакер поддержал право Крыма на воссоединение с Россией и неоднократно выступал против новой холодной войны.