МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Директор по коммуникациям МИА "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский опубликовал на фейсбуке скриншот "письма" президента России Владимира Путина в поддержку конгрессмена-республиканца Даны Рорабакера.

"Америке нужно больше лидеров, таких как Дана, которых не интересуют банальности вроде прав человека или "свободных" и "честных" выборов. Он признает, что мир становится лучше с сильной, амбициозной и стремящейся к расширению Россией. Дана — наш", — говорится в обращении.

По словам Лидова-Петровского, фейковое письмо распространяют среди избирателей представители демпартии.

"Видимо, именно за это нас накажут новыми санкциями за вмешательство в свободное волеизъявление граждан. Доказательство — по их стандартам — железнее не бывает", — заключил топ-менеджер агентства.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах. Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место "российском вмешательстве", заявил, что нет никаких фактов в подтверждение этой версии. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон также заявил, что получил от Путина заверения в том, что Москва не вмешивалась в электоральный процесс.

Сам Путин ранее говорил, что суть вопроса о "вмешательстве в выборы" следует искать во внутренних распрях США, и выражал надежду на прекращение расследования о "сговоре" Трампа с Россией и на развитие отношений между странами.

Дана Рорабакер избирается в конгресс с 1989 года. Он также служил помощником пресс-секретаря и спичрайтером президента Рональда Рейгана. Политик возглавляет подкомитет палаты представителей по Европе, Евразии и вновь возникающим угрозам. Американские СМИ называли его "любимым конгрессменом Путина", поскольку Рорабакер поддержал право Крыма на воссоединение с Россией и неоднократно выступал против новой холодной войны.