В США шторм "Флоренс" ослаб до тропической депрессии

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Шторм "Флоренс" ослаб до тропической депрессии и находится над американскими штатами Южная Каролина и Северная Каролина, сообщает Национальный центр по предупреждению об ураганах (NHC).

"Флоренс" ослаб до депрессии, однако сохраняется опасность ливневых паводков и наводнений в результате разлива рек в большей части двух Каролин", — говорится в сообщении NHC.

Согласно данным синоптиков, максимальная скорость ветра в районе действия депрессии достигает 56 километров в час. "Флоренс" двигается в западном направлении со скоростью 13 километров в час.

Ураган "Флоренс" обрушился на атлантическое побережье США в пятницу, позже его статус был понижен до шторма. Как сообщил телеканал ABC News, жертвами шторма "Флоренс" стали 13 человек.

Более 27 тысяч жителей Северной и Южной Каролины находятся во временных убежищах. Сотни тысяч потребителей остались без света.