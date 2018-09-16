Подозреваемому в коррупции украинскому министру разрешили выехать за рубеж

КИЕВ, 16 сен – РИА Новости. Подозреваемый в коррупции министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян получил разрешение на выезд за границу в командировку, сообщил в воскресенье его адвокат Александр Лисак.

Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) заподозрили Омеляна в незаконном обогащении и декларировании недостоверных данных об имуществе, о чем его официально уведомили. Обвинение просило об избрании министру меры пресечения в виде залога размером в 5 миллионов гривен (около 175 тысяч долларов). Суд в Киеве отпустил Омеляна под личное поручительство и обязал являться к детективам НАБУ по первому требованию, уведомлять их об изменении места проживания, воздержаться от общения со свидетелями, а также сдать паспорта и документы, дающее право выезда за границу.

"Паспорта мы сдали. В субботу получили разрешение на выезд за пределы Украины… Он (Омелян — ред.) сообщал, что у него командировка", — приводит слова Лисака агентство УНН.

Адвокат также отметил, что допрос Омеляна в НАБУ запланирован на среду.

По версии следствия, доходы Омеляна, полученные им с 2000 года по 2018 год, когда он находился на госслужбе, не соответствуют расходам. Кроме того, министр, по мнению следователей, внес в декларацию о доходах недостоверные данные относительно двух автомобилей и дома, в котором проживал со своей семьей.

В 2017 году бюро провело у Омеляна обыски. В отношении него начато расследование по статьям "декларирование недостоверной информации" и "незаконное обогащение". Министр заявил, что готов сотрудничать с правоохранителями, и считает, что в его декларации нет нарушений.