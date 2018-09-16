Израильтянина тяжело ранили при нападении на Западном берегу реки Иордан

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен — РИА Новости. Израильтянин получил тяжелое ножевое ранение в результате нападения палестинца на Западном берегу реки Иордан, сообщили медики и военные.

Армейская пресс-служба заявила, что считает терактом случившееся на перекрестке Гуш-Эцион, к югу от Иерусалима.

"Медики… оказывают помощь и эвакуируют в больницу 40-летнего мужчину в тяжелом нестабильном состоянии с ранениями в верхнюю часть тела", — сказано в сообщении службы "скорой помощи".

Местные СМИ пишут, что нападавший, в котором опознали 17-летнего палестинца, обезврежен ответным огнем.