На Украине в Черновцах автомобиль полиции задавил пешехода

КИЕВ, 16 сен – РИА Новости. Автомобиль патрульной полиции Украины на пешеходном переходе в Черновцах насмерть сбил пешехода, сообщается на сайте Телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала "1+1".

"Трагедия произошла ночью в одном из микрорайонов города. По словам очевидцев, молодой парень переходил дорогу по пешеходному переходу, когда его сбил внедорожник патрульной полиции. Он погиб на месте. Кроме того, очевидцы утверждают, что водитель и его напарник скрылись с места происшествия, бросив искореженный автомобиль", — говорится в сообщении на сайте.

Добавляется, что в пресс-службе главного управления Национальной полиции в Черновецкой области факт смертельной аварии подтвердили, а погибшим оказался 23-летний житель села Горбова.