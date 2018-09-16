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Лидер греческой оппозиции назвал соглашение по названию Македонии позорным

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© РИА Новости / Костис НтантамисПерейти в фотобанкДемонстранты выкрикивают лозунги у парламента Греции в Афинах во время акции против переименования Македонии в Северную Македонию. Архивное фотоДемонстранты выкрикивают лозунги у парламента Греции в Афинах во время акции против переименования Македонии в Северную Македонию. Архивное фото
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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АФИНЫ, 16 сен — РИА Новости. Лидер крупнейшей оппозиционной партии Греции Кириакос Мицотакис назвал позорным соглашение по новому конституционному наименованию бывшей югославской республики Македония и заявил, что "Новая демократия" проголосует против договора и в этом, и в следующем парламенте, а переговоры придется начать сначала.

Афины. Архивное фото
© РИА Новости / Сомов
Греция выразила протест США из-за заявлений по "македонской проблеме"
Правительство Греции в июне подписало договор с Республикой Македония, который решает многолетний спор о названии и открывает соседней стране путь в НАТО и ЕС, но который критикуют как в Греции, так и в Скопье. При этом против соглашения выступает лидер младшего партнера правящей коалиции – партии "Независимые греки" (АНЭЛ) — министр обороны Панос Камменос. Большинство жителей Греции, по данным опросов, выступает против того, чтобы в названии соседней страны было слово "Македония" — так называется северный регион Греции, и многие греки считают, что никто не вправе использовать название исторической греческой области.

"Тяжелая тень опустилась на Северную Грецию. Это соглашение по проблеме Скопье, которое без учета мнения греческого парламента, без учета мнения греческого народа подписали (премьер Алексис) Ципрас, (министр иностранных дел Никос) Котзиас и Камменос. Позорное соглашение, которое впервые предоставляет нашим соседям "македонскую идентичность" и "македонский язык", — заявил Мицотакис, выступая с программной речью в Салониках.

"Еще более позорной является грубая попытка правительства квалифицировать как ультраправых тех, кто не согласен и протестует против соглашения. Мы повторяем господину Ципрасу, что настоящие патриоты не являются националистами. А радикальные националисты не являются патриотами", — добавил лидер консервативной "Новой демократии", которая лидирует в опросах общественного мнения и может прийти к власти на следующих парламентских выборах.

Президент Македонии Георге Иванов. Архивное фото
© AP Photo / Boris Grdanoski
Президент Македонии назвал договор с Грецией "правовым самоубийством"
Он потребовал никогда впредь не идентифицировать как ультраправую "большую народную силу, которая восстановила демократию и привела Грецию в Европу".

Мицотакис заявил, что его партия не поддержит соглашение. "Я хочу отсюда, из столицы Македонии, отправить четкое сообщение всем. "Новая демократия" будет голосовать против этого соглашения. Либо сейчас, либо в следующем парламенте. И, наконец, если греческий парламент проголосует против соглашения, подписанного СИРИЗА, то другая сторона должна знать, что переговоры начнутся с самого начала", — отметил он.

В бывшей югославской республике на 30 сентября назначен референдумом о ее переименовании в Республику Северная Македония в рамках подписанного в июне договора с Грецией. Это откроет ей путь к вступлению в НАТО. За последние дни в Скопье побывали многие европейские политики, включая главу европейской дипломатии Федерику Могерини, канцлеров Германии и Австрии, генсека НАТО, которые открыто призывали поддержать на референдуме соглашение с Грецией.

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