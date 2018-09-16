Южная Корея направила в КНДР группу из 93 человек для подготовки к саммиту

ТОКИО, 16 сен – РИА Новости. Группа из 93 южнокорейских чиновников, журналистов и технического персонала выехала в воскресенье в КНДР для подготовки запланированного на следующей неделе саммита с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

По данным агентства Ренхап , подготовительная группа использует наземный маршрут между двумя странами. Для ее поездки было задействовано 19 автобусов.

Межкорейский саммит пройдет 18-20 сентября в столице КНДР. Ранее стало известно, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прилетит в Пхеньян прямым рейсом.

Первая встреча корейских лидеров состоялась 27 апреля в демилитаризованной зоне в пограничном пункте Пханмунджом. Менее чем через месяц прошли вторые переговоры между главами Южной Кореи и КНДР. Ожидается, что сентябрьский саммит будет посвящен вопросам реализации договоренностей декларации, подписанной в Пханмунджоме.