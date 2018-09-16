МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что не видит угрозы со стороны России, поскольку понимает, что у нее нет причин нападать на его страну. Об этом глава государства рассказал в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine.
"Сомневаюсь, что Россия нападет на Прибалтику. Также у нее нет причин нападать и на Финляндию", — сказал президент.
Также Ниинистё подчеркнул, что Москва уважает позицию Хельсинки, а наличие разногласий не мешает поддерживать контакты.
Помимо этого, глава государства вспомнил, какой совет дал американскому коллеге Дональду Трампу, перед его июльской встречей с президентом России Владимиром Путиным.
"Необходимо быть очень осторожным, когда встречаешься с Путиным. Он всегда очень хорошо подготовлен. Очень хорошо", — заключил он.
В Хельсинки 16 июля состоялись первые полномасштабные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.