Курт Волкер прокомментировал интервью с Бошировым‍ и Петровым

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Специальный представитель Государственного департамента по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в причастности к делу Скрипалей.

Интервью Боширова и Петрова RT и Sputnik обнародовали в четверг. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян ранее сообщила, что мужчины вышли на нее сами, позвонив на мобильный телефон. В интервью они рассказали, что их поездка в Солсбери была туристической, они ничего не знали про Скрипалей. Кроме того Боширов и Петров подчеркнули, что не связаны с Главным разведовательным управлением, а работают в фитнес-индустрии.

"Я очень рад, что Россия не потеряла свое чувство юмора", — передает слова спецпредставителя агентство УНН.

Отравление Скрипалей

В Солсбери четвертого марта отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного ранее в России за госусдарственную измену, и его дочь Юлию. Инцидент спровоцировал международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, которое в западных СМИ прославилось как "Новичок" причастна Москва. Россия, в свою очередь, это категорически отрицает.

Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что дело об отравлении Скрипалей рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. Российское внешнеполитическое ведомство направило в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить Москве доступ к расследованию, пострадавшим россиянам, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но Лондон на них не отреагировал.

В марте бывший тогда главой МИД Великобритании Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались недостоверными: глава секретной лаборатории минобороны страны позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Форин-офис в тот же день признал, что вывод о причастности России к отравлению Скрипалей был сделан, в частности, на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.

Новые обвинения

Прокуратура Британии пятого сентября предъявила двум гражданам России — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые работают на ГРУ.

МИД, комментируя предъявление обвинений, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых России ни о чем не говорят, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран. Генпрокуратура России выразила намерение сотрудничать с британскими коллегами по данному делу и рассчитывает получить доказательства мнимой причастности двух россиян к инциденту.