Курт Волкер прокомментировал интервью с Бошировым‍ и Петровым

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Специальный представитель Государственного департамента по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в причастности к делу Скрипалей.
"Я очень рад, что Россия не потеряла свое чувство юмора", — передает слова спецпредставителя агентство УНН.
Отравление Скрипалей
В Солсбери четвертого марта отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного ранее в России за госусдарственную измену, и его дочь Юлию. Инцидент спровоцировал международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, которое в западных СМИ прославилось как "Новичок" причастна Москва. Россия, в свою очередь, это категорически отрицает.
В марте бывший тогда главой МИД Великобритании Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались недостоверными: глава секретной лаборатории минобороны страны позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Форин-офис в тот же день признал, что вывод о причастности России к отравлению Скрипалей был сделан, в частности, на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.
Новые обвинения
МИД, комментируя предъявление обвинений, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых России ни о чем не говорят, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран. Генпрокуратура России выразила намерение сотрудничать с британскими коллегами по данному делу и рассчитывает получить доказательства мнимой причастности двух россиян к инциденту.