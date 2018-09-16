В Техасе задержали пограничника, подозреваемого в убийстве четырех женщин

ВАШИНГТОН, 16 сен — РИА Новости. Агент Таможенно-пограничной службы США (CBP) задержан в субботу по подозрению в убийстве четырех женщин, сообщил шериф округа Уэбб в Техасе Мартин Куэллар.

"Мои соболезнования семьям четырех жертв, которые были убиты в последние две недели. Хочу публично заявить, что мы задержали подозреваемого по имени Хуан Давид Ортис, 35 лет, который на протяжении 10 лет работал агентом пограничной службы на протяжении 10 лет", — говорится в письменном заявлении шерифа.

Офис окружного прокурора сообщил, что подозреваемого удалось задержать после того, как потенциальной жертве удалось бежать. Подозреваемого задержали после погони в городе Ларедо в Техасе.

Мотивы убийств неизвестны. Все погибшие женщины занимались проституцией.

Таможенно-пограничная служба выпустила заявление, в котором выразила соболезнования близким погибших.