В Хемнице задержали шесть националистов

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Полиция немецкого Хемница задержала шесть националистов, предположительно, имеющих отношение к группировке "Ополчение" (Buergerwehr), сообщается в совместном пресс-релизе полиции и прокуратуры города.

В опубликованном в субботу совместном заявлении сообщается, что вечером в пятницу в парке города 15 человек в возрасте до 33 лет, которые, по словам очевидцев, называли себя членами группировки "Ополчение", подошли к группе из семи человек, среди которых были немцы, иранцы и пакистанцы. Сначала они использовали в отношении группы людей националистические высказывания, затем один из них легко ранил 26-летнего иранца.

Ранее, по данным полиции, они угрожали молодым людям, празднующим день рождения в парке, и требовали от них предоставить документы, удостоверяющие личность.

Полиция задержала нарушителей порядка в этот же вечер. Девять из них были отпущены из полицейского участка. Остальные шесть человек по запросу прокуратуры предстали в субботу перед судом. Суд выдал ордер на арест одного из них. Судебное разбирательство против пятерых запланировано на следующую неделю. Полиция продолжает расследование.

Утром 26 августа в Хемнице на юго-востоке Германии произошла драка, в которой погиб 35-летний немец Даниэль Хиллиг. По подозрению в убийстве были арестованы 23-летний гражданин Сирии и 22-летний гражданин Ирака. После этих событий город охватили беспорядки.

Позже на несогласованной демонстрации в центре Хемница собрались сотни людей, в связи с чем был досрочно прекращен городской праздник. В акции приняли участие, в том числе, правые радикалы, которые выкрикивали угрозы в адрес мигрантов. В понедельник вечером в центре Хемница прошли еще две акции протеста — антифашистский митинг и демонстрация созданного по следам убийства Хиллига движения Pro Chemnitz, объединившего националистов.

Участники националистической акции прорвали полицейские заслоны и прошли по улицам города. На многочисленных видео, которые размещены в интернете, можно видеть, как националисты бросали в оппонентов бутылки и петарды, а также скандировали "Германия для немцев".