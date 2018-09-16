В Хемнице задержали шесть националистов

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Полиция немецкого Хемница задержала шесть националистов, предположительно, имеющих отношение к группировке "Ополчение" (Buergerwehr), сообщается в совместном пресс-релизе полиции и прокуратуры города.
Ранее, по данным полиции, они угрожали молодым людям, празднующим день рождения в парке, и требовали от них предоставить документы, удостоверяющие личность.
Полиция задержала нарушителей порядка в этот же вечер. Девять из них были отпущены из полицейского участка. Остальные шесть человек по запросу прокуратуры предстали в субботу перед судом. Суд выдал ордер на арест одного из них. Судебное разбирательство против пятерых запланировано на следующую неделю. Полиция продолжает расследование.
Позже на несогласованной демонстрации в центре Хемница собрались сотни людей, в связи с чем был досрочно прекращен городской праздник. В акции приняли участие, в том числе, правые радикалы, которые выкрикивали угрозы в адрес мигрантов. В понедельник вечером в центре Хемница прошли еще две акции протеста — антифашистский митинг и демонстрация созданного по следам убийства Хиллига движения Pro Chemnitz, объединившего националистов.
Участники националистической акции прорвали полицейские заслоны и прошли по улицам города. На многочисленных видео, которые размещены в интернете, можно видеть, как националисты бросали в оппонентов бутылки и петарды, а также скандировали "Германия для немцев".