«Бузили те, кто работать не хотел. Да и настроения у наших какие: мы тут двух президентов прогнали! Мы — о-го-го! Мы на своей земле! И тебя, китаец, мы тут «построим». Да не «построили».

Зато много чего построили сами китайцы — предприятия и дороги. В Киргизии, куда ни ткни, — как в сказке про маркиза де Карабаса, который имел отношение буквально ко всему, — фирмы из КНР присутствуют везде.