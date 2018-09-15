МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Положение России и Украины в составленном ООН рейтинге человеческого развития говорит само за себя, считает российский сенатор Алексей Пушков.
По мнению Пушкова, подобное положение наглядно демонстрирует результаты работы нынешнего руководства Украины и других "прозападных" постсоветских стран.
"Не помогла им "евроинтеграция". Вот и вся цена "победам" Порошенко — почетное место на самых задворках Европы", — написал сенатор в твиттере.
Индекс человеческого развития представляет собой показатель, ежегодно вычисляемый для межстранового измерения качества жизни. При его расчете используются коэффициенты, базирующиеся на трех основных показателях: ожидаемая продолжительность жизни, уровень грамотности населения и уровень жизни.