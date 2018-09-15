Реакция на события на Украине. Сентябрь 2018 (24)

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков. Архивное фото

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков. Архивное фото

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Положение России и Украины в составленном ООН рейтинге человеческого развития говорит само за себя, считает российский сенатор Алексей Пушков.

В списке самых развитых стран из 189 государств Россия заняла 49-е место, Грузия — 70-е, Украина — 88-е. Возглавила рейтинг Норвегия.

По мнению Пушкова, подобное положение наглядно демонстрирует результаты работы нынешнего руководства Украины и других "прозападных" постсоветских стран.

"Не помогла им "евроинтеграция". Вот и вся цена "победам" Порошенко — почетное место на самых задворках Европы", — написал сенатор в твиттере.

Индекс человеческого развития представляет собой показатель, ежегодно вычисляемый для межстранового измерения качества жизни. При его расчете используются коэффициенты, базирующиеся на трех основных показателях: ожидаемая продолжительность жизни, уровень грамотности населения и уровень жизни.