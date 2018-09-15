МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Американскую лабораторию под Тбилиси необходимо закрыть, если там происходит что-либо незаконное, заявил бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе, отметив, что готов извиниться, если ничего противозаконного обнаружено не будет.

Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве во вторник заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность лаборатории имени Ричарда Лугара, где, как он утверждает, могут проводить летальные эксперименты над людьми. Гиоргадзе привел данные о смерти 30 человек, предположительно, погибших в декабре 2015 года во время прохождения лечения от гепатита С в лаборатории. В апреле и августе 2016 года погибли, соответственно, 30 и 13 человек, в графе причины смерти указано "неизвестно", но расследований причин не проводились. По его словам, имена не указаны, только присвоенные им номера с датами рождения и половой принадлежностью.

"Если там что-то противозаконное, то приостановить, прекратить, закрыть. Если противозаконного нет — господа, я готов извиниться", — сказал он в интервью RT.

При этом, по его словам, он хочет привлечь экспертов для ознакомления с массивом документов. Он уточнил, что речь идёт о большом количестве документов — 100 тысяч листов. В интервью Гиоргадзе рассказал, что получил документы от своих друзей, а их первичное изучение даёт основания полагать, что в лаборатории, возможно, "проводятся эксперименты над жителями Грузии". Бывший министр пояснил, что его цель — привлечь экспертное сообщество на международном уровне.

"Есть желание привлечь экспертов: разберитесь, что там происходит. Почему? Первое же, что бросается в глаза: если смотреть результаты, в том числе с участием специалистов лаборатории Лугара, есть тенденция улучшения лечения гепатита С в Грузии. Это однозначно. Но на этом фоне происходят странные вещи, которые, кстати, усматриваются из документов", — сказал Гиоргадзе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва запросит официальные разъяснения США о деятельности этой лаборатории. В Минобороны России проанализируют выложенные грузинским экс-министром документы по военно-биологической программе США, результаты опубликуют, сообщили в пятницу в российском военном ведомстве.

Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Р. Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.