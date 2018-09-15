Волкер прокомментировал интервью "отравителей" Скрипалей

Александр Петров и Руслан Боширов во время интервью с главным редактором МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргаритой Симоньян

Александр Петров и Руслан Боширов во время интервью с главным редактором МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргаритой Симоньян

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер прокомментировал интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон обвиняет в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Я очень рад, что Россия не потеряла своего чувства юмора", — цитирует Волкера УНН.

Отравление в Солсбери

В начале марта на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию было совершено покушение, попытка отравления вылилась в крупный международный скандал. Лондон обвинили в случившемся Россию, однако в Москве все обвинения категорически отрицают: российские власти не раз предлагали Лондону совместно расследовать "дело Скрипалей", однако британская сторона не стала отвечать на запросы и отказала в доступе к потерпевшим.

Кроме того, МИД уличил премьер-министра Терезу Мэй во лжи. Ранее она утверждала, что яд, которым попытались отравить Скрипалей, был изготовлен в России, однако в британской лаборатории Портон-Даун эти домыслы опровергли.

Пятого сентября британские власти опубликовали фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей" Александра Петрова и Руслана Боширова. В Лондоне утверждают, что мужчины якобы являются сотрудниками ГРУ. При этом сами "подозреваемые" рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что приезжали в Великобританию исключительно с туристическими намерениями: мужчины планировали "оторваться" в Лондоне и посетить знаменитый Солсберийский собор. Петров и Боширов заявляют, что никогда ранее не слышали о Скрипалях.