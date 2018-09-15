В Чехии в этом году задержали 130 нелегальных мигрантов

ПРАГА, 15 сен – РИА Новости. В Чехии в этом году были задержаны 130 нелегальных мигрантов, пытавшихся через ее территорию перебраться в западные страны, заявил журналистам в субботу временно совмещающий посты глав МИД и МВД Ян Гамачек.

По словам Гамачека, сама республика не является целью для беженцев.

"В разгар миграционного кризиса в 2015 году наша полиция задержала около 3 тысяч нелегальных мигрантов, пытавшихся перебраться далее в страны Западной Европы. В этом году таких оказалось многим меньше, пока всего 130 человек. Потому что мы с самого начала своими действиями дали ясно понять, что будем строго выявлять и пресекать все попытки нарушения наших границ, чем остудили пыл у тех людей, которые занимаются переправкой беженцев", — сказал Гамачек.

В субботу Гамачек на одном из участков западной границы республики наблюдал за ходом контрольной акции полиции, проверявшей на двух пограничных переходах в районе города Хеба людей и автомашины. В целом в ходе акции с помощью новейшего оборудования были проконтролированы 552 автомобиля и около 850 человек, из которых две трети были из других стран ЕС. Своим 40 чешским коллегам помогали восемь полицейских из ФРГ.

Как сообщил журналистам руководитель полиции Карловарского края Петр Махачек, во время акции на границе были выявлены 19 малозначительных нарушений. В основном, шла речь о том, что граждане из стран ЕС, привыкшие бесконтрольно пересекать границы в Европе, не имели с собой удостоверений личности. Также было зафиксированы несколько случаев нарушения разрешенной скорости движения.