Экс-депутат Сейма Латвии оценил акцию в защиту русских школ

Участники вселатвийской акции Марш за русские школы НАШ ВЫБОР в Риге в защиту русских школ в Латвии. 15 сентября 2018

Участники вселатвийской акции Марш за русские школы НАШ ВЫБОР в Риге в защиту русских школ в Латвии. 15 сентября 2018

РИГА, 15 сен – РИА Новости. Состоявшееся в субботу шествие в защиту русских школ, которое организовала партия Русский союз Латвии, является самой масштабной предвыборной уличной акцией в республике в XXI веке, считает экс-депутат Сейма Латвии, председатель комитета по защите прав человека Владимир Бузаев.

"Самая массовая предвыборная акция Латвии XXI века. Организованные партией "Русский союз Латвии" 15 сентября шествие и митинг в защиту русских школ по оценкам полиции собрали 5000 участников", — написал Бузаев на своей странице в Facebook.

Он также считает, что людей на шествие могло бы прийти больше.

"Много это или мало? С учетом того, что ныне для русской общины лежит на весах – очень мало. Подавляющее большинство будущих жертв школьной реформы осталось дома, доверив защиту своих прав самым активным. В то же время ни одна политическая сила со времен Народного фронта (движение за независимость Латвии в конце 80-х годов прошлого века) не смогла вывести на улицы такое количество своих сторонников в предвыборный период", — написал Бузаев.

Экс-депутат убежден, что такие акции повлияют на ситуацию в республике.

"Наши уличные акции не остались незамеченными в Европарламенте и комитетах ООН. Поступившие оттуда письма в адрес правительства Латвии с требованием отменить латышизацию русских школ всегда начинаются с фразы "учитывая серьезную обеспокоенность общественности нацменьшинств…". Мы своими уличными акциями эту "серьезную озабоченность" и демонстрируем. Нам надо взять правительство в клещи, организовав на него давление изнутри и извне. Координировать эту борьбу, и будет фракция РСЛ в Сейме. Вы еще не раз увидите наших депутатов во главе протестующих колонн и на трибунах международных правозащитных форумов", — написал Бузаев.

Ранее кабмин Латвии принял поправки к закону об образовании и утвердил перевод обучения общеобразовательных школ нацменьшинств на латышский язык. Предполагается, что перевод начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года. Проект поправок устанавливает, что дошкольное обучение является билингвальным и в начальной школе (1-6 классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9 классы) 80% учебного процесса обеспечивается на государственном языке, в средней школе (10-12 классы) — только на латышском языке. Абсолютное большинство школ нацменьшинств — с русским языком обучения.

В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.

Латвия в этом году отмечает столетие с момента основания государства. Республика была основана в 1918 году.