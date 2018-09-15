МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Пользователи социальных сетей высмеяли слова президента Украины Петра Порошенко, обвинившего Россию в стремлении "оккупировать" Азовское море.

Ранее украинский лидер заявил, что российская сторона намеренно блокирует заходы судов в Азовское море и пообещал усилить военную мощь в регионе. Глава общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе назвал подобное предположение нелепым.

"Как говорится, маразм крепчал, куда еще дальше-то? Вспоминая историю с "Нордом", я бы вообще молчал на его месте", — написал Руслан Ливанов.

"Что же он так плохо закусывает…", — сыронизировал Александр Яковлев.

Многие комментаторы отметили, что подобные заявления не стоит воспринимать всерьез.

"Если бы его кто всерьез воспринимал… Он каждый месяц обещает флаг поднять то над Донецком, то над Ялтой", — напомнила Алина Прищеп.

Ситуация в Азовском море

"Обычная попытка политического пиара", — нашел объяснение заявлению Порошенко Станислав Петрушин.

Киев обвиняет Москву в блокировании судов, которые следуют в украинские порты через Керченский пролив, из-за чего они простаивают и приносят убытки владельцам. На прошлой неделе Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение усилить военное присутствие в Азовском море. Украинские военные обещали "обеспечить полный контроль" ситуации в регионе.

Крымское погрануправление ФСБ неоднократно отмечало, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.