В Европарламенте высоко оценили результаты марша за русские школы в Латвии

РИГА, 15 сен — РИА Новости. Депутат Европарламента и один из лидеров партии "Русский союз Латвии" Мирослав Митрофанов поблагодарил участников субботнего шествия в поддержку русских школ и заявил, что следующая массовая акция состоится в середине ноября.
В субботу около 5 тысяч человек приняли участие в шествии в защиту русских школ в центре Риги. Накануне Рижская дума изменила маршрут мероприятия и не разрешила провести шествие по главной улицы столицы Латвии — Бривибас (Свободы).
"Марш состоялся! Спасибо всем, кто помогал нам его провести и делился информацией! Мы преодолели сопротивление Рижской думы накануне марша. Преодолеем и наступление националистов на русское образование. А следующая массовая акция протеста пройдет в середине ноября. Отпразднуем столетие независимости", — написал Митрофанов на своей странице в Facebook.
В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.
Латвия в этом году отмечает столетие с момента основания государства. Республика была основана в 1918 году.
Участники акции в защиту русских школ "Наш выбор" прибыли к театру "Дайлес" на улице Бривибас и, скандируя "Руки прочь от русских школ", отправились по запланированному маршруту https://t.co/smjsSlbnq0— Sputnik_Латвия (@Sputnik_LVRUS) 15 сентября 2018 г.