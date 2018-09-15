В Европарламенте высоко оценили результаты марша за русские школы в Латвии

Участники вселатвийской акции Марш за русские школы НАШ ВЫБОР в Риге в защиту русских школ в Латвии. 15 сентября 2018

Участники вселатвийской акции Марш за русские школы НАШ ВЫБОР в Риге в защиту русских школ в Латвии. 15 сентября 2018

РИГА, 15 сен — РИА Новости. Депутат Европарламента и один из лидеров партии "Русский союз Латвии" Мирослав Митрофанов поблагодарил участников субботнего шествия в поддержку русских школ и заявил, что следующая массовая акция состоится в середине ноября.

В субботу около 5 тысяч человек приняли участие в шествии в защиту русских школ в центре Риги. Накануне Рижская дума изменила маршрут мероприятия и не разрешила провести шествие по главной улицы столицы Латвии — Бривибас (Свободы).

"Марш состоялся! Спасибо всем, кто помогал нам его провести и делился информацией! Мы преодолели сопротивление Рижской думы накануне марша. Преодолеем и наступление националистов на русское образование. А следующая массовая акция протеста пройдет в середине ноября. Отпразднуем столетие независимости", — написал Митрофанов на своей странице в Facebook.

Ранее кабмин Латвии принял поправки к закону об образовании и утвердил перевод обучения общеобразовательных школ нацменьшинств на латышский язык. Предполагается, что перевод начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года. Проект поправок устанавливает, что дошкольное обучение является билингвальным и в начальной школе (1-6 классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9 классы) 80% учебного процесса обеспечивается на государственном языке, в средней школе (10-12 классы) — только на латышском языке. Абсолютное большинство школ нацменьшинств — с русским языком обучения.

В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.

Латвия в этом году отмечает столетие с момента основания государства. Республика была основана в 1918 году.

Участники акции в защиту русских школ "Наш выбор" прибыли к театру "Дайлес" на улице Бривибас и, скандируя "Руки прочь от русских школ", отправились по запланированному маршруту https://t.co/smjsSlbnq0 — Sputnik_Латвия (@Sputnik_LVRUS) 15 сентября 2018 г.

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