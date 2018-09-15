Кучма и Волкер заявили о безальтернативности Минских соглашений

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подтвердили безальтернативность минских договоренностей, сообщает пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

Стороны провели встречу на полях конференции YES в Киеве, в разговоре также приняла участие посол США на Украине Мари Йованович.

"Участники беседы подтвердили безальтернативность минских договоренностей и первоочередность выполнения именно составляющей по безопасности этого документа", — говорится в сообщении Олифер в Facebook.

"Только закрытие границы, вывод российского вооружения, техники и воинских формирований позволит вернуть на Донбасс настоящий мир", — отметил во время встречи Кучма.

Также Олифер сообщает, что Кучма выразил благодарность американской стороне за всестороннюю поддержку, которую она оказывает Украине.