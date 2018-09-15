В ДНР рассказали, как будут проходить выборы в парламент

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (143)

ДОНЕЦК, 15 сен — РИА Новости. Выборы в парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики пройдут по пропорциональной системе, сообщила в субботу журналистам председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова.

Выборы главы и парламента в ДНР запланированы на 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.

"Избирательный процесс в ДНР организован по пропорциональной избирательной системе по единому республиканскому избирательному округу, включающему в себя всю территорию государства", — сказала Позднякова.

По ее словам, перед подачей списка кандидатов в депутаты общественные движения и организации республики должны провести с 21 по 29 сентября съезд или конференцию.

"ЦИК, присутствуя на съезде общественного движения в правомочном составе, после проверки правомерности проведения съезда и принятия решения об участии в выборах организует прием документов и принятие необходимых решений непосредственно на месте", — добавила Позднякова.