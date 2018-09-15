В австралийских магазинах обнаружили клубнику с иголками внутри

Клубника, выращенная в провинции Уэльва (Андалусия, Испания). Уэльва стала гастрономической столицей Испании в 2017 году

Клубника, выращенная в провинции Уэльва (Андалусия, Испания). Уэльва стала гастрономической столицей Испании в 2017 году

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Власти австралийского штата Квинсленд пообещали выплатить 100 тысяч австралийских долларов (70 тысяч долларов США) за информацию о злоумышленнике, который прячет в клубнику иголки, сообщает The Australian.

Сообщается, что иглы нашли в ягоде от шести производителей: Berry Obsession, Berry Licious, Donnybrook, Love Berry, Delightful Strawberries и Oasis. Товары изъяли с прилавков.

"Как здравомыслящий человек мог сознательно подвергнуть опасности ребенка или чье-то здоровье, совершив такой ужасный поступок?" — сказала премьер-министр штата Квинсленд Анастейша Палашек.

Палашек предположила, что злоумышленник пытался саботировать работу производителей клубники.