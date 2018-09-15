По делу об убийстве Захарченко задержали агента СБУ

Здание кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко. Архивное фото

Здание кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко. Архивное фото

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Задержанный по делу об убийстве главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко оказался сотрудником украинских спецслужб. Об этом временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее он заявил журналистам, что убийство Захарченко совершено при содействии западных спецслужб.

"Теракт совершен при участии пятого департамента контрразведки СБУ <…>. В результате дальнейшей работы спецслужб, анализа остатков взрывного устройства выявлены высокие технологии, не применяемые ранее СБУ. Это дает понимание, что данный теракт совершен при содействии западных спецслужб", — сказал он.

Он добавил, что помощь в расследовании теракта оказывает Россия.

По словам Пушилина, у правоохранителей ДНР "есть понимание, кто это сделал".

"Один человек задержан, который дал полную раскладку, показания", — пояснил врио главы республики.

Убийство главы ДНР

Александр Захарченко погиб 31 августа при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка. Как рассказал журналистам советник главы ДНР Александр Казаков, взрыв произошел в тот момент, когда Захарченко вошел в кафе. Первым шел охранник, он погиб сразу. Шедший следом за Захарченко министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев получил тяжелые ранения. Всего, по данным МЧС ДНР, при взрыве пострадали 11 человек.

Сообщалось, что бомба была спрятана в одном из светильников, а в действие ее привели телефонным звонком. При этом силовики ДНР полагают, что исполнитель теракта находился рядом с кафе в момент прибытия туда Захарченко и привел взрывное устройство в действие, как только глава ДНР зашел внутрь. Не исключается, что к установке бомбы мог быть причастен кто-то из окружения Захарченко.

Власти республики признали произошедшее терактом.

Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирного решения конфликта. В МИД заявили, что практически нет сомнений, что за случившимся стоит Киев.

Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ДНР выехали российские эксперт-криминалисты, чтобы помочь в расследовании. Помощь оказывают и сотрудники ФСБ.

Выборы в ДНР

Парламент ДНР назначил временно исполняющим обязанности главы республики представителя на переговорах в Минске Дениса Пушилина.

Выборы нового главы ДНР и Народного совета пройдут 11 ноября. По словам Пушилина, они должны быть выборы максимально прозрачными. "Не должно быть никаких манипуляций. Для нас важно в очередной раз доказать, что мы более демократичны, чем те страны, которые нас не то, что не признают, а продолжают критиковать", — заявил он.

В этот же день пройдут выборы главы и депутатов ЛНР.

Мнение россиян

Фонд "Общественное мнение" провел опрос, в ходе которого задавал вопрос: "Как Вы думаете, кто организовал убийство Александра Захарченко?" Как следует из результатов исследования, 33% россиян назвали Порошенко, а также правительство и Cлужбу безопасности Украины. Кроме того, среди ответов были и такие варианты, "США, страны Запада", "кто-то из ДНР", "украинские националисты".

По данным ФОМ, 43% опрошенных полагают, что после убийства Захарченко вероятность обострения конфликта в Донбассе увеличится, 28% — что останется прежней, 27% затруднились ответить, а один процент считает, что уменьшится. Среди причин того, почему ситуация может обостриться, респонденты называли такие варианты: "ДНР потеряла лидера, республика ослаблена, жители деморализованы" (13%), "за месть Захарченко будут мстить" (6%), "убийство Захарченко было нужно для усиления конфликта" (5%).

Кроме того, опрос показал, что 29% опрошенных не следят за конфликтом в Донбассе, 43% следят не очень внимательно, а постоянно наблюдают за развитием событий 27%. Что касается Минских соглашений, то 69% респондентов полагают, что они не выполняются, но пять процентов уверены, что они выполняются.

Что происходит в зоне конфликта

С 29 августа в Донбассе действует так называемое "школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года. Однако стороны конфликта постоянно сообщают о нарушениях режима прекращения огня.

Так, по данным представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня, только за минувшие сутки силовики нарушили перемирие 19 раз. Они вели по территории республики огонь из вооружения БМП, гранатометов, стрелкового оружия. Из-за обстрелов в Донецке повреждено семь домов.

В ЛНР заявили о трех случаях нарушения силовиками режима прекращения огня за сутки. По данным Народной милиции, украинские военные применяли минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенных пунктов Красный Яр, Сокольники и Калиновка.