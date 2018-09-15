По делу об убийстве Захарченко задержали агента СБУ

16:0615.09.2018
(обновлено: 16:09 15.09.2018)
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Задержанный по делу об убийстве главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко оказался сотрудником украинских спецслужб. Об этом временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале.
Ранее он заявил журналистам, что убийство Захарченко совершено при содействии западных спецслужб.
"Теракт совершен при участии пятого департамента контрразведки СБУ <…>. В результате дальнейшей работы спецслужб, анализа остатков взрывного устройства выявлены высокие технологии, не применяемые ранее СБУ. Это дает понимание, что данный теракт совершен при содействии западных спецслужб", — сказал он.
Он добавил, что помощь в расследовании теракта оказывает Россия.
По словам Пушилина, у правоохранителей ДНР "есть понимание, кто это сделал".
"Один человек задержан, который дал полную раскладку, показания", — пояснил врио главы республики.
Убийство главы ДНР
Александр Захарченко погиб 31 августа при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка. Как рассказал журналистам советник главы ДНР Александр Казаков, взрыв произошел в тот момент, когда Захарченко вошел в кафе. Первым шел охранник, он погиб сразу. Шедший следом за Захарченко министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев получил тяжелые ранения. Всего, по данным МЧС ДНР, при взрыве пострадали 11 человек.
Сообщалось, что бомба была спрятана в одном из светильников, а в действие ее привели телефонным звонком. При этом силовики ДНР полагают, что исполнитель теракта находился рядом с кафе в момент прибытия туда Захарченко и привел взрывное устройство в действие, как только глава ДНР зашел внутрь. Не исключается, что к установке бомбы мог быть причастен кто-то из окружения Захарченко.
Власти республики признали произошедшее терактом.
Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирного решения конфликта. В МИД заявили, что практически нет сомнений, что за случившимся стоит Киев.
Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ДНР выехали российские эксперт-криминалисты, чтобы помочь в расследовании. Помощь оказывают и сотрудники ФСБ.
Выборы в ДНР
Парламент ДНР назначил временно исполняющим обязанности главы республики представителя на переговорах в Минске Дениса Пушилина.
Выборы нового главы ДНР и Народного совета пройдут 11 ноября. По словам Пушилина, они должны быть выборы максимально прозрачными. "Не должно быть никаких манипуляций. Для нас важно в очередной раз доказать, что мы более демократичны, чем те страны, которые нас не то, что не признают, а продолжают критиковать", — заявил он.
В этот же день пройдут выборы главы и депутатов ЛНР.
Мнение россиян
Фонд "Общественное мнение" провел опрос, в ходе которого задавал вопрос: "Как Вы думаете, кто организовал убийство Александра Захарченко?" Как следует из результатов исследования, 33% россиян назвали Порошенко, а также правительство и Cлужбу безопасности Украины. Кроме того, среди ответов были и такие варианты, "США, страны Запада", "кто-то из ДНР", "украинские националисты".
По данным ФОМ, 43% опрошенных полагают, что после убийства Захарченко вероятность обострения конфликта в Донбассе увеличится, 28% — что останется прежней, 27% затруднились ответить, а один процент считает, что уменьшится. Среди причин того, почему ситуация может обостриться, респонденты называли такие варианты: "ДНР потеряла лидера, республика ослаблена, жители деморализованы" (13%), "за месть Захарченко будут мстить" (6%), "убийство Захарченко было нужно для усиления конфликта" (5%).
Кроме того, опрос показал, что 29% опрошенных не следят за конфликтом в Донбассе, 43% следят не очень внимательно, а постоянно наблюдают за развитием событий 27%. Что касается Минских соглашений, то 69% респондентов полагают, что они не выполняются, но пять процентов уверены, что они выполняются.
Что происходит в зоне конфликта
С 29 августа в Донбассе действует так называемое "школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года. Однако стороны конфликта постоянно сообщают о нарушениях режима прекращения огня.
Так, по данным представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня, только за минувшие сутки силовики нарушили перемирие 19 раз. Они вели по территории республики огонь из вооружения БМП, гранатометов, стрелкового оружия. Из-за обстрелов в Донецке повреждено семь домов.
В ЛНР заявили о трех случаях нарушения силовиками режима прекращения огня за сутки. По данным Народной милиции, украинские военные применяли минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенных пунктов Красный Яр, Сокольники и Калиновка.
В пятницу, 31 августа, в ресторане неподалеку от резиденции главы ДНР Александра Захарченко прогремел взрыв.
Позже стало известно, что Захарченко погиб.
Источник в правительстве республики рассказал, что глава ДНР скончался тяжелого ранения в голову.
Советник Захарченко Александр Казаков в беседе с РИА Новости заявил, что взрывное устройство было заложено в ресторане заранее.
Власти ДНР назвали взрыв терактом.
Донецк закрыли для въезда и выезда.
"Вместо выполнения минских договоренностей и поиска путей урегулирования внутреннего конфликта, киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе", — отреагировал на случившееся российский МИД.
Политологи считают, что убийство главы ДНР направлено на дестабилизацию ситуации в Донбассе.
"Он ходил по острию ножа все это время, поскольку против него выступали экстремистские силы Украины, и вот они добились своего", — считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.
Александр Захарченко родился в 1976 года в Донецке.
Во время протестов на юго-востоке Украины в 2014 году участвовал в штурме здания Донецкой областной администрации.
В мае 2014 года был назначен военным комендантом Донецка.
Позже стал заместителем министра внутренних дел Донецкой народной республики, а затем премьер-министром ДНР.
В ноябре 2014 года Александра Захарченко избрали главой ДНР.
Александр Захарченко на мероприятиях в честь Дня Республики в Донецке.
На Захарченко неоднократно покушались. В мае 2017 года на трассе, по которой ехал его кортеж, прогремел взрыв. А в августе 2016 года возле дома, где жил глава ДНР, обезвредили бомбу. Были пресечены и другие попытки терактов.
Александр Захарченко во время посещения лицея в Горловке, который сильно пострадал во время обстрелов и был открыт после ремонта.
Глава ДНР Александр Захарченко в Донецке.