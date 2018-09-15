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В мире

Волкер прокомментировал присутствие российских сил в Азовском море

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CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / United States Special Representative for Ukraine Negotiations Kurt Volker, Kyiv, July 24, 2017Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Архивное фотоСпецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Архивное фото
CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / United States Special Representative for Ukraine Negotiations Kurt Volker, Kyiv, July 24, 2017

КИЕВ, 15 сен – РИА Новости. Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что присутствие российских сил в Азовском море "стало очень провокационным и агрессивным", передает украинское информагентство УНИАН.

Береговая охрана Украины во время патрулирования Азовского моря. Архивное фото
© AFP 2018 / Alexander Khudoteply
В Крыму ответили на обвинение Порошенко в "оккупации" Азовского моря
В субботу президент Украины Петр Порошенко в интервью Washington Post заявил, что Россия блокирует заходы судов в Азовском море с целью его "оккупации". По его словам, Украина имеет абсолютно четкий правовой статус в Азовском море, поэтому Россия "не имеет права атаковать или останавливать суда, перевозящие товары и пассажиров из двух важных портов Украины — Мариуполя и Бердянска". Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал нелепым предположением заявление киевских властей о стремлении России оккупировать Азовское море.

"Мы очень обеспокоены по этому поводу. Мы не принимаем российских утверждений о (внутренних) территориях в водах… И мы считаем, что присутствие российских сил стало очень провокационным и агрессивным шагом", — заявил в субботу Волкер в Киеве.

Береговая охрана Украины во время патрулирования Азовского моря. Архивное фото
© AFP 2018 / Alexander Khudoteply
Украина пожаловалась на российских пограничников в Азовском море
Киев обвиняет Москву в блокировании заходов судов, которые следуют в порты Украины через Керченский пролив, из-за чего суда якобы простаивают, а их владельцы несут потери. При этом замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявляла, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра украинских судов в Азовском море. Крымское погрануправление ФСБ сообщало, что проверки иностранных морских судов проводятся в соответствии с международным морским правом, замечаний и претензий со стороны судовладельцев не поступало.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины распорядился усилить военное присутствие в Азовском море и обеспечить подразделения береговой обороны ракетным оружием. В свою очередь, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко заявил об увеличении армейской группировки в Приазовье. При этом, по словам заместителя министра инфраструктуры страны Юрия Лавренюка, в Азовское море дополнительно переброшены два бронекатера.

Вооружены и очень опасны
© Виталий Подвицкий
Вооружены и очень опасны
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В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Александр Несен
Похоже этому господину пора лечить свою озабоченность.
Ведь так и недалеко и до рецидива.
16:09
15.09.2018
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Владимир Белогорский
Какое амерам дело до Азовского моря?! Сидите себе за океанами и продолжайте сидеть далее. Азовское море, вообще-то, русское внутреннее море.
16:46
15.09.2018
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