Волкер прокомментировал присутствие российских сил в Азовском море

КИЕВ, 15 сен – РИА Новости. Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что присутствие российских сил в Азовском море "стало очень провокационным и агрессивным", передает украинское информагентство УНИАН.

В субботу президент Украины Петр Порошенко в интервью Washington Post заявил, что Россия блокирует заходы судов в Азовском море с целью его "оккупации". По его словам, Украина имеет абсолютно четкий правовой статус в Азовском море, поэтому Россия "не имеет права атаковать или останавливать суда, перевозящие товары и пассажиров из двух важных портов Украины — Мариуполя и Бердянска". Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал нелепым предположением заявление киевских властей о стремлении России оккупировать Азовское море.

"Мы очень обеспокоены по этому поводу. Мы не принимаем российских утверждений о (внутренних) территориях в водах… И мы считаем, что присутствие российских сил стало очень провокационным и агрессивным шагом", — заявил в субботу Волкер в Киеве.

Киев обвиняет Москву в блокировании заходов судов, которые следуют в порты Украины через Керченский пролив, из-за чего суда якобы простаивают, а их владельцы несут потери. При этом замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявляла, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра украинских судов в Азовском море. Крымское погрануправление ФСБ сообщало, что проверки иностранных морских судов проводятся в соответствии с международным морским правом, замечаний и претензий со стороны судовладельцев не поступало.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины распорядился усилить военное присутствие в Азовском море и обеспечить подразделения береговой обороны ракетным оружием. В свою очередь, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко заявил об увеличении армейской группировки в Приазовье. При этом, по словам заместителя министра инфраструктуры страны Юрия Лавренюка, в Азовское море дополнительно переброшены два бронекатера.