В Крыму опровергли сообщения Денисовой об избиении заключенного

СИМФЕРОПОЛЬ/МОСКВА/КИЕВ, 15 сен – РИА Новости. Информация об избиении украинского заключенного Владимира Балуха, который содержится в симферопольском СИЗО Крыма, не соответствует действительности, никаких жалоб от заключенного не поступало, сообщает крымское управление ФСИН РФ.

Ранее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook заявила о жестоком избиении Балуха и потребовала допустить ее к заключенному, выразив готовность выехать в любую минуту.

"В ряде СМИ распространяется информация о том, что в СИЗО-1 якобы подвергается избиениям В. Балух. Данная информация не соответствует действительности. В ходе регулярных медицинских осмотров телесных повреждений у Балуха не выявлено, жалоб на состояние здоровья от него не поступало", — сообщает ведомство.

ФСИН также отметили, что в ходе беседы с сотрудниками СИЗО-1 Балух информацию об избиениях также отрицает.

Балух приговорен в РФ к 3,5 годам лишения свободы по статье "незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".