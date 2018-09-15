В Германии общины мигрантов потребовали отставки главы МВД

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Ряд общин мигрантов в ФРГ, а также некоторые благотворительные и инициативные организации по вопросам миграции и борьбы с расизмом направили министру внутренних дел ФРГ Хорсту Зеехоферу открытое письмо с требованием уйти в отставку на фоне его последних комментариев по миграционному вопросу, сообщает телеканал N-TV.

Ранее министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что миграционный вопрос является корнем всех политических проблем в стране.

Телеканал отмечает, что в числе подписавших письмо — благотворительная организация Schuelerpaten Deutschland, объединение Neue Deutsche Organisationen, Турецкая община в Германии, Центральный совет Сербии в Германии и другие.

По мнению авторов открытого письма, Зеехофер недостаточно серьезно воспринимает угрозу, исходящую от праворадикального движения в Германии, и потому не может защищать интересы всех граждан страны.

"Как граждане (Германии — ред.) сейчас мы очень переживаем за нашу страну. Мы беспокоимся, потому что правые экстремисты доминируют в новостях, вызывают на улицу иностранцев, имея в виду нас! Мы шокированы нацистскими приветствиями и помним, что эта страна когда-то не смогла побороть истоки (нацизма — ред.). Мы беспокоимся, потому что мы и наши дети не можем передвигаться свободно и безопасно из-за нашей внешности, наших имен или убеждений", — говорится в письме, направленном Зеехоферу.