В Германии общины мигрантов потребовали отставки главы МВД

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Ряд общин мигрантов в ФРГ, а также некоторые благотворительные и инициативные организации по вопросам миграции и борьбы с расизмом направили министру внутренних дел ФРГ Хорсту Зеехоферу открытое письмо с требованием уйти в отставку на фоне его последних комментариев по миграционному вопросу, сообщает телеканал N-TV.
Телеканал отмечает, что в числе подписавших письмо — благотворительная организация Schuelerpaten Deutschland, объединение Neue Deutsche Organisationen, Турецкая община в Германии, Центральный совет Сербии в Германии и другие.
По мнению авторов открытого письма, Зеехофер недостаточно серьезно воспринимает угрозу, исходящую от праворадикального движения в Германии, и потому не может защищать интересы всех граждан страны.