Климкин рассказал об экзистенциальном конфликте с Россией

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Украина и Российская Федерация находятся в состоянии экзистенциального конфликта.

"Нет конфликтов, которые нельзя решить, но то, что происходит между нами и россиянами, — это вопрос нашего существования, это экзистенциальный конфликт, то есть он абсолютно отличный от того, когда идёт борьба за что-то другое", — сказал министр на форуме "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве.

Климкин добавил, что считает недопустимым идти на компромисс в вопросе "быть или не быть".

Ранее глава украинского МИД уже делал неоднозначные заявления о России.

К примеру, Климкин после слов о том, что Киев никогда не будет поставлять в Крым воду, обвинил Москву в том, что именно она лишила республику водоснабжения. "Это не Украина отрезала Крым от воды, это сделала Россия, силой отрезав Крым от Украины", — сказал министр.

Рассуждая об отношениях с Россией, он говорил о том, что между странами идет война. "Мы должны понять вообще реальность, и эта реальность заключается в том, что мы находимся в состоянии войны с РФ", — заявил Климкин.

Отношения двух государств обострились после госпереворота на Украине в феврале 2014 года, когда "европейская интеграция" была объявлена приоритетом украинской внешней политики. В марте того же года в результате референдума, на котором 97 процентов избирателей высказались за возвращение в состав Российской Федерации, Крым вошел в состав России, а в апреле Москва денонсировала соглашения с Киевом по Черноморскому флоту.