В Крыму ответили на обвинение Порошенко в "оккупации" Азовского моря

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал нелепым предположением заявление киевских властей о стремлении России оккупировать Азовское море.

Президент Украины Петр Порошенко в интервью Washington Post заявил, что Россия блокирует заходы судов в Азовском море с целью его "оккупации". По его словам, Украина имеет абсолютно четкий правовой статус в Азовском море, поэтому Россия "не имеет права атаковать или останавливать суда, перевозящие товары и пассажиров из двух важных портов Украины — Мариуполя и Бердянска".

"Все это фантастические предположения, которые делаются с одной целью – продемонстрировать, что руководство украинского государства якобы является самым прозорливым, самым острожным и патриотичным. Украинской стороне надо просто выполнять международные правила, связанные с морским правом. Досмотр, который проводится, это совершенно в рамках закона, а вот то, что делает Украина, задерживая российские суда и моряков – это пиратство", — сказал РИА Новости Иоффе.

По его словам, высказывания Порошенко в адрес России по "оккупации" Азовского моря можно охарактеризовать яркой русской поговоркой: "На зеркало неча пенять, коли рожа крива".

"Пусть посмотрят на себя и свои поступки. Тогда все станет понятно. Первоначальная вина за все, что сегодня происходит в отношениях между Россией и Украиной, лежит на нынешней киевской власти", — добавил Иоффе.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".