Луценко заявил, что вынужден был нарушить журналистскую конфиденциальность

КИЕВ, 15 сен – РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие было вынуждено минимально, но вмешаться в зону конфиденциальности журналистов для проведения расследования преступления.

Ранее украинские журналисты заявили, что Печерский районный суд Киева предоставил Генпрокуратуре доступ к телефонным разговорам, смс-переписке и местонахождению телефона главного редактора программы "Схемы" Натальи Седлецкой за 17 месяцев в рамках дела о вероятном разглашении государственной тайны и данных досудебного следствия директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артемом Сытником. Позже Генпрокуратура отвергла обвинения в давлении на Седлецкую.

"Если бы у меня был бы хоть один вариант получить дату события, я бы никогда не пошел на это минимальное вторжение в зону конфиденциальности журналистов. Но я генеральный прокурор, который должен вести следствие и установить дату события… Нас интересует дата возможного преступления… Я вынужден пойти на это минимальное вмешательство в зону конфиденциальности журналистов", — сказал Луценко ходе конференции "Ялтинская европейская стратегия", трансляция ведется на сайте конференции.

По его словам, телефонные разговоры или какие-либо другие данные журналистов не будут запрашиваться следствием. Луценко добавил, что журналисты являются свидетелями.

В ноябре 2017 года генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении Сытника из-за возможного разглашения данных следствия и гостайны. В интернете появились аудиозаписи, на которых человек с голосом, похожим на голос Сытника, рассказывает детали расследования уголовных дел, которые на Украине считаются резонансными.