В Стамбуле задержали около 500 строителей из-за участия в акции протеста

АНКАРА, 15 сен — РИА Новости, Алена Палажченко. Полиция Стамбула задержала около 500 строителей нового аэропорта города, принявших участие в акции протеста против тяжелых условий труда, сообщил РИА Новости глава местного профсоюза строительных и дорожных рабочих Озгюр Карабулут.

Как сообщили в пятницу турецкие СМИ, полиция применила слезоточивый газ и водометы против участников акции протеста рабочих, занятых на строительстве нового аэропорта Стамбула.

"Власти ответили на законные требования рабочих силой, сейчас более 500 человек задержаны. К ним не пускают адвокатов, не дают о них никакой информации. Наш профсоюз вместе с адвокатами, депутатами требует освобождения рабочих и выполнения их требований. Строительство по-прежнему ведется не в полном объеме, и хотя руководство заставляет работать, 30% рабочих продолжает забастовку. Будем бороться дальше", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что хотя строительство аэропорта является одним из глобальных проектов Турции, накопилось очень много проблем, с которыми рабочие больше не могли мириться. "Всего на строительстве аэропорта задействованы около 35 тысяч рабочих и 5 тысяч инженерного и руководящего состава. Уже около тысячи рабочих получили серьезные производственные травмы. Требования рабочих просты и справедливы: они не хотят питаться всухомятку, хотят нормальные постели, без насекомых, более высокую плату за их тяжелый труд и лучшие условия безопасности на производстве", — добавил Карабулут.

Новый аэропорт Стамбула, который планируется открыть в конце октября, является одним из трех мегапроектов, реализуемых в городе по инициативе президента Турции Тайипа Эрдогана. В 2016 году был открыт третий мост через пролив Босфор, а в этом году ожидается начало строительства канала "Стамбул", который пройдет параллельно Босфору.

Новый аэропорт Стамбула будет одним из самых больших в мире. Его площадь составит 80 миллионов квадратных метров. Аэропорт при его полном вводе в эксплуатацию трудоустроит около 225 тысяч человек и сможет одновременно принимать 114 самолетов. Всего из аэропорта будут вылетать рейсы по 350 направлениям.