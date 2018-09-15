В Риге тысячи человек вышли на улицы в защиту русских школ

РИГА, 15 сен — РИА Новости. Несколько тысяч человек приняли участие в акции в защиту русских школ Латвии в центре Риги, сообщает корреспондент РИА Новости.

Шествие прошло от театра "Дайлес" до памятника Райнису на Эспланаде. Некоторые из участников держали в руках латвийские и российские флаги, а также плакаты с надписями "Руки прочь от наших школ" на русском и латышском языках. По данным полиции, всего на улицы вышли более пяти тысяч человек.

Возглавили шествие лидер партии "Русский союз Латвии" Татьяна Жданок и депутат Европарламента Андрей Мамыкин. В конечной точке, у памятника Райнису, состоялся митинг.

За порядком следили десятки полицейских. Мероприятие прошло спокойно.

Участники акции в защиту русских школ "Наш выбор" прибыли к театру "Дайлес" на улице Бривибас и, скандируя "Руки прочь от русских школ", отправились по запланированному маршруту https://t.co/smjsSlbnq0 — Sputnik_Латвия (@Sputnik_LVRUS) 15 сентября 2018 г.

В марте сейм Латвии принял поправки к закону об образовании, согласно которому школы нацменьшинств должны перейти на латышский язык. Предполагается, что перевод начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021-го. Закон предусматривает, что дошкольное обучение будет билингвальным, в начальной школе (с первого по шестой класс) возможно обучение по трем билингвальным моделям, в седьмом-девятом классах на государственном языке должно вестись 80 процентов учебного процесса, а в средней школе (с десятого по 12-й класс) останется только латышский язык. Абсолютное большинство школ нацменьшинств — с русским языком обучения.

В Латвии проживают около двух миллионов человек, из них около 40 процентов — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.