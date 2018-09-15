В Риге тысячи человек вышли на улицы в защиту русских школ

РИГА, 15 сен — РИА Новости. Несколько тысяч человек приняли участие в акции в защиту русских школ Латвии в центре Риги, сообщает корреспондент РИА Новости.
Возглавили шествие лидер партии "Русский союз Латвии" Татьяна Жданок и депутат Европарламента Андрей Мамыкин. В конечной точке, у памятника Райнису, состоялся митинг.
За порядком следили десятки полицейских. Мероприятие прошло спокойно.
Участники акции в защиту русских школ "Наш выбор" прибыли к театру "Дайлес" на улице Бривибас и, скандируя "Руки прочь от русских школ", отправились по запланированному маршруту https://t.co/smjsSlbnq0— Sputnik_Латвия (@Sputnik_LVRUS) 15 сентября 2018 г.
В Латвии проживают около двух миллионов человек, из них около 40 процентов — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.