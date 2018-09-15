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В мире

В Риге тысячи человек вышли на улицы в защиту русских школ

(обновлено: 15:34 15.09.2018)
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© Sputnik / Сергей МелконовПерейти в фотобанкДемонстрация штаба защитников русских школ в Риге. Архивное фотоДемонстрация штаба защитников русских школ в Риге. Архивное фото
© Sputnik / Сергей Мелконов
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РИГА, 15 сен — РИА Новости. Несколько тысяч человек приняли участие в акции в защиту русских школ Латвии в центре Риги, сообщает корреспондент РИА Новости.

Участники марша бывших латышских легионеров Ваффен СС и их сторонников у памятника Свободы в Риге
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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Шествие прошло от театра "Дайлес" до памятника Райнису на Эспланаде. Некоторые из участников держали в руках латвийские и российские флаги, а также плакаты с надписями "Руки прочь от наших школ" на русском и латышском языках. По данным полиции, всего на улицы вышли более пяти тысяч человек.

Возглавили шествие лидер партии "Русский союз Латвии" Татьяна Жданок и депутат Европарламента Андрей Мамыкин. В конечной точке, у памятника Райнису, состоялся митинг.

За порядком следили десятки полицейских. Мероприятие прошло спокойно.

Михаил Касьянов. Архивное фото
© РИА Новости / Петр Чернов
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Касьянов поддержал полный перевод русских школ в Латвии на латышский язык
В марте сейм Латвии принял поправки к закону об образовании, согласно которому школы нацменьшинств должны перейти на латышский язык. Предполагается, что перевод начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021-го. Закон предусматривает, что дошкольное обучение будет билингвальным, в начальной школе (с первого по шестой класс) возможно обучение по трем билингвальным моделям, в седьмом-девятом классах на государственном языке должно вестись 80 процентов учебного процесса, а в средней школе (с десятого по 12-й класс) останется только латышский язык. Абсолютное большинство школ нацменьшинств — с русским языком обучения.

В Латвии проживают около двух миллионов человек, из них около 40 процентов — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
vip.nikolay55
Без русского языка в Латвии вообще нет будущего страны.
Русский язык в школах Латвии является предпосылкой начала здравомыслия.
Нет русского языка в Латвии - нет Латвии.
14:52
15.09.2018
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vip.nikolay55leha.zhilin.1989
leha.zhilin.1989,
У них же нет протестующих с детсадовским мышлением, способным только на не санкционированный протест. Вместо того, что бы дать обоснованный экономический и социальный анализ глупости пенсионной реформы и выйти на санкционированный митинг.
Цели у навальнят не отмена пенсионной реформы, а отработка средств. Протестуют, потому что заказано протестовать.
У нас навальнята являются причиной временного затишья протеста против пенсионной реформы. Они работают вместе с нашим правительством.
15:32
15.09.2018
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