Порошенко обвинил Россию в желании "оккупировать" Азовское море

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко считает, что Россия блокирует заходы судов в Азовском море с целью "оккупации" этого моря.

Киев обвиняет Москву в блокировании заходов судов, которые следуют в порты Украины через Керченский пролив, из-за чего суда якобы простаивают, а их владельцы несут потери. При этом замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявляла, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра украинских судов в Азовском море. Крымское погрануправление ФСБ сообщало, что проверки иностранных морских судов проводятся в соответствии с международным морским правом, замечаний и претензий со стороны судовладельцев не поступало.

"Цель России — оккупировать Азовское море так же, как был оккупирован Крым. Это жесткое нарушение международного права, и мы не можем это принять. Мы укрепляем наших военных там и начинаем дело против России в международной постоянной палате третейского суда", — приводит в субботу пресс-служба Порошенко отрывки интервью, которое он дал Washington Post.

Глава украинского государства подчеркнул, что страна имеет абсолютно четкий правовой статус в Азовском море, поэтому Россия "не имеет права атаковать или останавливать наши суда, перевозящие товары и пассажиров из двух важных портов Украины — Мариуполя и Бердянска".

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины распорядился усилить военное присутствие в Азовском море и обеспечить подразделения береговой обороны ракетным оружием. В свою очередь, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко заявил об увеличении армейской группировки в Приазовье. При этом, по словам заместителя министра инфраструктуры страны Юрия Лавренюка, в Азовское море дополнительно переброшены два бронекатера.

Позже "Украинский военный портал" со ссылкой на источники в генштабе и командовании ВМС Украины сообщил, что Киев начинает переброску бронекатеров в Азовское море и приступает к созданию там полноценной базы военно-морских сил. При этом член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич заявил РИА Новости, что эта акция Украины носит откровенно антироссийский характер и Россия будет препятствовать милитаризации Азовского моря всеми доступными средствами в рамках международного права.

Кроме того, как заявлял РИА Новости зампредседателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма, политолог Александр Форманчук, киевские власти, наращивая военную группировку в Азовском море, взяли окончательный курс на политику преданности США и создания точек напряжения у границ России. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет, в свою очередь, предупреждал, что украинским властям стоит воздержаться от каких-либо провокаций в Азовском море, в противном случае их новые военные корабли станут "объектами музейного показа" в Крыму.