В Афганистане восемь полицейских погибли при нападении боевиков на КПП

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Группа боевиков совершила нападение на три КПП в афганской провинции Забуль на юге страны, восемь полицейских погибли, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.

Как заявил официальный представитель губернатора провинции Гуль Ислам Сияль, серия нападений произошла в ночь на субботу. По его словам, еще три полицейских получили ранения в результате атаки.

По данным телеканала, ответственность за атаки взяло на себя радикальное движение "Талибан"*.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

* Террористические организации, запрещенные в России