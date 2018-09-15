Премьер Чехии прокомментировал решение ЕП об угрозе демократии в Венгрии

ПРАГА, 15 сен — РИА Новости. Чешский премьер Андрей Бабиш заявил в субботу, что о возможной существующей угрозе демократии в конкретной стране должны судить ее граждане, а не евродепутаты или чиновники в Брюсселе.

В среду депутаты ЕП приняли резолюцию, в которой заявили об угрозе отхода Венгрии от демократических принципов ЕС и рекомендовали Совету ЕС оценить риск нарушения Венгрией условий договора о ЕС с возможностью принятия соответствующих мер. За резолюцию проголосовали 448 депутатов, против были 197, 48 человек воздержались. В числе тех, кто одобрил документ, были и многие евродепутаты от Чехии.

"Всюду проходят демократические выборы, все происходит согласно закону, так что думаю, что о возможной угрозе демократии лучше судить самим венграм или полякам, нежели евродепутатам или чиновникам в Брюсселе", — заявил Бабиш в интервью пражской газете Právo, комментируя принятую в среду резолюцию ЕП, которая декларирует угрозу отступления Венгрии от основополагающих демократических принципов ЕС.

Бабиш подчеркнул, что он дистанцируется от голосования чешских евродепутатов, поддержавших резолюцию ЕП по Венгрии, не разделяет их взгляды и считает происходящее атакой на прекрасно функционирующий блок Вышеградской четверки (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия — ред.), который успешно отразил идею ЕС о распределении нелегальных беженцев по квотам, а ныне подвергает критике проект нового бюджета ЕС.

"Чехия ни в коем случае не оставит своих союзников. Конечно, мне не нравится идея о возможном расследовании ситуации в Польше или Венгрии со стороны Еврокомиссии. Кто знает, если на основании лживой информации то же самое не ожидает Чехию", — сказал Бабиш.