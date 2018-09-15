Волкер назвал стадию конфликта в Донбассе горячей

КИЕВ, 15 сен – РИА Новости. Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в Донбассе идет горячая стадия конфликта.
По его словам, из-за боевых действий в регионе страдает мирное население, усиливаются гуманитарные проблемы.
При этом, добавил Волкер, стороны конфликта застряли в минском процессе. Он считает, что политические пункты Минских соглашений, которые должна выполнить Украина, — специальный статус, амнистия, выборы, — "физически невозможно реализовать".
Он также отметил, что Вашингтон готов продолжить переговоры с Россией по мандату ООН о миротворческом контингенте, чтобы "создать реальную безопасность в этой зоне, создаст время и пространство для того, чтобы можно было предпринять политические шаги, проведение легитимных местных выборов".
Что происходит в зоне конфликта
Так, по данным представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня, только за минувшие сутки силовики нарушили перемирие 19 раз. Они вели по территории республики огонь из вооружения БМП, гранатометов, стрелкового оружия. Из-за обстрелов в Донецке повреждено семь домов.
В ЛНР заявили о трех случаях нарушения силовиками режима прекращения огня за сутки. По данным Народной милиции, украинские военные применяли минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенных пунктов Красный Яр, Сокольники и Калиновка.