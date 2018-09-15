Волкер назвал стадию конфликта в Донбассе горячей

КИЕВ, 15 сен – РИА Новости. Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в Донбассе идет горячая стадия конфликта.

"На востоке Украины сейчас горячая стадия войны, она имеет ужасное влияние на местное население… Этот конфликт не заморожен, не завершен. Он продолжается каждую ночь, каждый день", — сказал Волкер на конференции "Ялтинская европейская стратегия".

По его словам, из-за боевых действий в регионе страдает мирное население, усиливаются гуманитарные проблемы.

При этом, добавил Волкер, стороны конфликта застряли в минском процессе. Он считает, что политические пункты Минских соглашений, которые должна выполнить Украина, — специальный статус, амнистия, выборы, — "физически невозможно реализовать".

Он также отметил, что Вашингтон готов продолжить переговоры с Россией по мандату ООН о миротворческом контингенте, чтобы "создать реальную безопасность в этой зоне, создаст время и пространство для того, чтобы можно было предпринять политические шаги, проведение легитимных местных выборов".

Что происходит в зоне конфликта

С 29 августа в Донбассе действует так называемое "школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года. Однако стороны конфликта постоянно сообщают о нарушениях режима прекращения огня.

Так, по данным представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня, только за минувшие сутки силовики нарушили перемирие 19 раз. Они вели по территории республики огонь из вооружения БМП, гранатометов, стрелкового оружия. Из-за обстрелов в Донецке повреждено семь домов.

В ЛНР заявили о трех случаях нарушения силовиками режима прекращения огня за сутки. По данным Народной милиции, украинские военные применяли минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенных пунктов Красный Яр, Сокольники и Калиновка.